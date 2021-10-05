Минкурортов: профессии в сфере гостеприимства в Крыму хорошо оплачиваемы

В Крыму — серьезный дефицит кадров по всем практически направлениям индустрии гостеприимства. Это нелогично, так как зарплата в этой сфере даже выше рынка, многие профессии в сфере гостеприимства в Крыму хорошо оплачиваемы. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в арт-кластере «Таврида», выступая на стратегической сессии «Краеведение 2.0».

Официально, непосредственно в гостиницах и санаториях, в Крыму заняты более 40 тыс. человек, в межсезонье порядка 20 тыс. человек. Реальная потребность в кадрах, как минимум, вдвое выше, учитывая смежные сферы. И мы сейчас испытываем серьезный дефицит кадров по всем практически направлениям индустрии гостеприимства, — рассказал Вадим Волченко.

Между тем, над уважением как ко многим сервисным профессиям, так и к гостям, приезжающим в курортный регион, еще нужно работать.

Это не уникальная ситуация для Крыма, это характерно, пожалуй, ко всем туристическим регионам России и отношение к отрасли достойно изменений. Идея Программы, направленной на углубленное изучение родного края, учитывая специфику курортной составляющей региона, появилась на площадке «Тавриды». Нам нужна глобальная перестройка и начинать ее нужно со школы, продолжать в средних и в высших учебных заведениях. Но это будет эффективно только лишь в случае системного многоуровневого обучения. В Программу необходимо внедрять необходимые с детства знания о своем крае и его достопримечательностях, а также базовые знания о гостеприимстве и сервисных навыках. И уже такой опыт можно будет масштабировать на территории всей страны, — отметил министр.

Пока же в Крыму идет работа по разработке, специализированной образовательной комплексной Программы, направленной на углубленное изучение родного края, учитывая специфику курортной составляющей региона в учебных заведениях. Прорабатывается концепция, а также формируется состав Рабочей группы по разработке специализированного курса из представителей науки и экспертов от бизнеса.