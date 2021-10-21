Минкурортов Республики Крым объясняет туристам правила посещения и отдыха  

Въезд в Крым: нужны ли тесты на COVID-19 и сертификаты о вакцинации, какие действуют ограничения и что делать туристу, у которого обнаружена инфекция.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий усиленные меры профилактики против коронавирусной инфекции. Жителей и гостей полуострова просим соблюдать все требования и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, носить маски в общественных местах и избегать мест с большим скоплением людей.

Требования и ограничения, действующие в других субъектах РФ, в том числе в городе федерального значения Севастополь и Краснодарском крае, размещены на н ациональном туристическом портале Russia Travel .

Правила въезда в Республику Крым.

Крым открыт для туристов. При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим. Однако, отменен до особого распоряжения льготный проезд граждан в возрасте 65 лет и старше.

Правила размещения туристов в отелях и санаториях.

С 25 октября и до особого распоряжения введены дополнительные ограничения для жителей и гостей Республики Крым. Размещение в отелях и санаториях будет возможно только при предъявлении гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации против COVID-19.

Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения. Реестр официальных средств размещения размещен на официальном туристическом портале республики Крым Travel Crimea.

Что делать туристу, у которого обнаружена инфекция.

При положительном результате теста турист обязан сообщить об этом на горячую линии Роспотребнадзора Крыма и Минздрава Крыма 8 800 733-33-12; 8 800 733-33-34; 122. При наличии симптомов заболевания больной направляется на госпитализацию в инфекционное отделение. При их отсутствии — соблюдает самоизоляцию.

Вакцинация.

Приезжие могут вакцинироваться в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в курортных городах.

В соответствии с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю в ближайшее время необходимо иммунизировать против новой коронавирусной инфекции 80% сотрудников, за исключением имеющих медицинские противопоказания: индивидуальных предпринимателей и сотрудников предприятий независимо от организационно — правовой формы, оказывающих услуги:

— по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

-образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

-торговли, общественного питания в том числе курьерской доставки;

-транспорта общего пользования, в том числе такси;

-бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и др.

-салонов красоты, косметических, СПА — салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно — оздоровительных комплексов, фитнес -центров, бассейнов и др.;

-клиентских подразделений финансовых организаций;

-организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

-многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

-жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

-культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер -классов), театров, кинотеатров, концертных залов и др.

— экскурсионного обслуживания.

Ограничения в Крыму.

Во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, введен режим термометрии в помещениях.

Посещение пеших и автобусных экскусий, предприятий общественного питания, караоке, клубов, дискотек, концертных и танцевальных залов, парикмахерских, СПА-салонов, бассейнов, объектов спорта и организации досуга граждан, в том числе кинотеатров, театров, музеев, цирков возможно только для совершеннолетних граждан при:

— наличии документа, удостоверяющего личность;

— сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней);

— оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях возможно при условии заполняемости зала до 50% от общего количества посадочных мест;

— работа предприятий общественного питания ограничена по времени с 8:00 до 23:00, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Исключение также составляет работа предприятий, разрешенная отдельным указом Главы РК. Ограничение на работу не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры;

— музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и возможностью использования аудиогидов.

Запрещено в Крыму.

— проведение общегородских массовых мероприятий, за исключением разрешенных отдельным указом;

— проведение развлекательных мероприятий (конкурсов, ярмарок, розыгрышей и др.) на территории ТРК;

— оказание услуг по торговле (пищевой, в том числе упакованной, и непищевой продукцией) на территории кинотеатров;

— работа хостелов.

Обратная связь.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться на бесплатную Горячую линию министерства 8 (800) 511-80-18 и получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Официальные аккаунты министерства в социальных сетях также выполняют роль горячей линии и принимают сообщения.