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Минкурортов РК приглашает к участию в рейтинге «ТОП-100 российских здравниц»
фото: pikist.com

Минкурортов РК приглашает к участию в рейтинге «ТОП-100 российских здравниц»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:15 15.04.2025

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья открыла прием анкет для участия в ежегодном федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

Участие в рейтинге бесплатное, заявки будут приниматься от санаторно-курортных организаций до 30 июня 2025 года включительно. В рейтинге традиционно выделяются лидеры:

  • По масштабу бизнеса.
  • По эффективности бизнеса.
  • По инвестиционному потенциалу.

А также:

  • Открытие года
  • Лучшая бальнео- и грязелечебница.

Методология расчета рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» верифицирована крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX) и за годы составления рейтинга не менялась. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций учитываются экономические и финансовые показатели деятельности по итогам специального анкетирования.

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Награждение лидеров рейтинга будет проходить на Ежегодном Форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, возможности», который пройдет 7-8 октября 2025 года в Москве.

Вся необходимая информация о  приеме анкет в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц»  размещена на сайте https://aotrf.ru/top100/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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