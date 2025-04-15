Минкурортов РК приглашает к участию в рейтинге «ТОП-100 российских здравниц»

Участие в рейтинге бесплатное, заявки будут приниматься от санаторно-курортных организаций до 30 июня 2025 года включительно. В рейтинге традиционно выделяются лидеры:

По масштабу бизнеса.

По эффективности бизнеса.

По инвестиционному потенциалу.

А также:

Открытие года

Лучшая бальнео- и грязелечебница.

Методология расчета рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» верифицирована крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX) и за годы составления рейтинга не менялась. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций учитываются экономические и финансовые показатели деятельности по итогам специального анкетирования.

Награждение лидеров рейтинга будет проходить на Ежегодном Форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, возможности», который пройдет 7-8 октября 2025 года в Москве.

Вся необходимая информация о приеме анкет в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» размещена на сайте https://aotrf.ru/top100/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК