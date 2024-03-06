Минкурортов РК: продажа билетов на летние поезда в Крым доступна за 90 дней

Билеты доступны на все поезда «Таврия».

В этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда. Билеты доступны на все поезда «Таврия», после корректировки расписания в продажу поступят и билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты. Об этом шла речь на онлайн совещании минкурортов РК с компанией-перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс».

Совещание было посвящено подготовке к высокому курортному сезону, проработаны проблемные вопросы и определено взаимодействия в сезоне 2024. Это ценовая политика, расширение сети направлений, увеличение количества подвижного состава, ежедневных поездов, стыковка рейсов поздних поездов с автобусными рейсами в курортные города и совместная интеграция программы лояльности «Гостеприимный Крым».

Долгожданное возвращение глубины продаж ж/д билетов до 90 дней — очень важная мера в преддверии высокого курортного сезона для планирования отдыха нашими гостями и для работы бизнеса. Бронирование отдыха россиянами на крымском побережье на данный момент значительно превышает объемы прошлого года, глубина бронирования также увеличена. Сегодня бронировки отдыха в Крым достигают сентября. Поэтому их синхронизация с покупкой билетов поможет выстроить приемлемую логистику тем, кто едет в Крым на поездах, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как отметил генеральный директор АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, в этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы как круглогодичных, так и сезонных. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва — Евпатория. В этом году он уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов Центральной России. Запущены новые комфортные купейные вагоны с душем выпуска 2023 года, которые включены в состав новых ежедневных поездов 18/17 и № 68/67 «Москва – Симферополь».

Кроме того, стали более доступными поездки с детьми — с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), при проезде в плацкартных вагонах предоставляется скидка в размере 50%, которая при покупке билетов, учитывается автоматически.

В преддверии высокого курортного сезона в поездах «Таврия» для пассажиров на подъезде к Крыму в проработке запуск аудиогида, транслирующего интересные факты о Республике. Проект приурочен к 10-летию Крымской весны и будет реализован в рамках республиканской программы «Гостеприимный Крым» компанией-перевозчиком и министерством курортов и туризма РК. Также к 10-летию в Крым поедут брендированные вагоны.

Планируется совместная интеграция республиканской программы лояльности «Гостеприимный Крым» в поездах «Таврия» — расширенная трансляция курортного видеоканала, информирование пассажиров о возможностях программы, Горячей линии для туристов, о новом Туристско-информационном центре на ж/д вокзале в г. Симферополь, о проводимых экскурсиях по ж/д вокзалу г. Симферополь в ожидании рейса и др.

Фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», фотограф — Илья Семёнов

По информации пресс-службы м курортов и туризма РК.