Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минкурортов РК проведет «Дни Крыма» в Сибири
Новости Республики
Минкурортов РК проведет «Дни Крыма» в Сибири
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Минкурортов РК проведет «Дни Крыма» в Сибири

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 12.11.2025

С 19 по 21 ноября Министерство курортов и туризма Республики Крым проведет «Дни Крыма» для жителей Сибирского Федерального округа в его столице Новосибирске. На форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» делегация представителей от министерства, турбизнеса и администраций курортных регионов Крыма выступит единым стендом, а также проведет презентации туристского и санаторно-курортного потенциала региона.

Гостей форума ждут дегустации крымских специалитетов, выставка фотографий – победителей всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце», новые и популярные турмаршруты и экскурсии, лучшие программы оздоровления и отдыха и розыгрыш путевки в Крым.

Презентации будут также проведены для представителей профсоюзов и крупных промышленных предприятий Новосибирской области.

Кроме того, запланированы встречи министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия и представителей крымской делегации со студентами Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и подписание соглашения о сотрудничестве с вузом региона.

Узнайте больше:  Глава Крыма доложил Президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в Республике Крым

Как отметил Сергей Ганзий, несмотря на тысячи километров между регионами, их объединяют богатая природа, национальное многообразие, историческое наследие и любовь к родной земле.

Мы работаем в одном направлении, заданном национальным проектом «Туризм и гостеприимство»: строим современные курорты, развиваем инфраструктуру, создаём новые туристические маршруты. Крым готов делиться опытом, а также познакомиться с проектами сибирских коллег, — отметил министр. 

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.