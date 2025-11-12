Минкурортов РК проведет «Дни Крыма» в Сибири

Гостей форума ждут дегустации крымских специалитетов, выставка фотографий – победителей всероссийского фотоконкурса «Крым в моем сердце», новые и популярные турмаршруты и экскурсии, лучшие программы оздоровления и отдыха и розыгрыш путевки в Крым.

Презентации будут также проведены для представителей профсоюзов и крупных промышленных предприятий Новосибирской области.

Кроме того, запланированы встречи министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия и представителей крымской делегации со студентами Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и подписание соглашения о сотрудничестве с вузом региона.

Как отметил Сергей Ганзий, несмотря на тысячи километров между регионами, их объединяют богатая природа, национальное многообразие, историческое наследие и любовь к родной земле.

Мы работаем в одном направлении, заданном национальным проектом «Туризм и гостеприимство»: строим современные курорты, развиваем инфраструктуру, создаём новые туристические маршруты. Крым готов делиться опытом, а также познакомиться с проектами сибирских коллег, — отметил министр.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК