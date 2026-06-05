Минкурортов РК: работает горячая линии для оперативного решения вопросов туристов

По итогам рабочего совещания с Главой Республики Крым по проблемным вопросам, связанным с дефицитом автомобильного топлива в Республике Крым по всем ключевым сферам выработан комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей республики, а также для минимизирования последствий нехватки бензина и дизельного топлива.
Так, Сергей Аксёнов обратился к туристам, выезжающим с территории республики, с просьбой адресовать все возникающие вопросы напрямую в Министерство курортов и туризма РК по телефону горячей линии.
Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий уточнил, что горячая линия работает круглосуточно.
Если у вас возникли сложности с выездом за пределы Крыма, к нам можно обратиться по номеру 8-800-511-80-18. Мы определим автозаправочные комплексы по конкретным регионам, в которых вы находитесь – на Южном берегу, западе или в центре, – где у наших гостей будет возможность заправиться, чтобы выехать домой, – сообщил Сергей Ганзий.
источник: пресс-служба Минкурортов РК
С тегами: Крым туристический
С тегами: Крым туристический