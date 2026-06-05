Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Минкурортов РК: работает горячая линии для оперативного решения вопросов туристов
Новости Республики
Минкурортов РК: работает горячая линии для оперативного решения вопросов туристов

Минкурортов РК: работает горячая линии для оперативного решения вопросов туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 23:13 05.06.2026

По итогам рабочего совещания с Главой Республики Крым по проблемным вопросам, связанным с дефицитом автомобильного топлива в Республике Крым по всем ключевым сферам выработан комплекс мер, необходимых для устойчивого жизнеобеспечения населения и гостей республики, а также для минимизирования последствий нехватки бензина и дизельного топлива.

Так, Сергей Аксёнов обратился к туристам, выезжающим с территории республики, с просьбой адресовать все возникающие вопросы напрямую в Министерство курортов и туризма РК по телефону горячей линии.

Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий уточнил, что горячая линия работает круглосуточно.

Если у вас возникли сложности с выездом за пределы Крыма, к нам можно обратиться по номеру 8-800-511-80-18. Мы определим автозаправочные комплексы по конкретным регионам, в которых вы находитесь – на Южном берегу, западе или в центре, – где у наших гостей будет возможность заправиться, чтобы выехать домой, – сообщил Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Минкурортов РК

Просмотры: 2 115

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.