Минкурортов РК: в Крыму в курортном сезоне-2021 успешно отработали более 440 пляжей

В Крыму этим летом более 440 пляжей успешно отработали, что позволило провести купальный сезон без серьезных проблем. Лучше всего была построена работа администрациями городов Евпатория и Судак. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК.

В этом году были запущены новые пляжи, в том числе пляж в Симеизе, ООО «Каламитский залив» в г. Саки, в Ялте был реконструирован и введен в эксплуатацию пляж «Солнечный», а также полностью восстановлен пляж «Приморский» после сильного наводнения, произошедшего в начале лета. В летний период, в целом, пользователи пляжей работали, соблюдая все требования: были организованы дежурства матросов-спасателей, осуществлялась своевременная уборка территорий пляжей, вывоз мусора, а также соблюдались требования Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении.

С 1 мая по 22 сентября сотрудниками министерства курортов и туризма РК совместно с представителями администрации муниципальных образований проводился системный мониторинг своевременной подготовки и функционирования пляжей в ежедневном режиме. В ходе 52 рейдов были обследованы пляжные территории в Алуште, Ялте, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Керчи, Феодосии. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Ежедневные выезды осуществлялись двумя рабочими группами министерства в разные регионы.

В ходе 52 рейдов было составлено 211 административных протоколов, из них по 160 были выставлены штрафы на общую сумму более 2 млн рублей, по 51 протоколу сделаны предупреждения. Предупреждения получали пользователи пляжей, допустившие нарушения впервые. В случае не устранения нарушения при повторном мониторинге, административной комиссией принималось решение о наложении штрафа.

Высокие требования к пользователям пляжей обусловлены задачей обеспечить для гостей и жителей Крыма прежде всего безопасный и, конечно, комфортный отдых. Наша общая цель сократить количество протоколов, а подготовку к сезону сделать более качественной. Результатом эффективной совместной работы бизнеса и власти должны стать безопасные, современные пляжные территории, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, к следующему году министерством курортов и туризма РК разрабатываются дополнения в порядок по закреплению и пользованию к пляжам, которые позволят сделать пляжный отдых еще более комфортабельными и безопасными, а процедуру по закреплению пляжей за пользователями еще более прозрачной и эффективной.