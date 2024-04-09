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Минкурортов РК зовёт тревел-блогеров в тур по у
иллюстрация: пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

Минкурортов РК зовёт тревел-блогеров в тур по Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 09.04.2024

С 20 по 25 апреля в Крыму Министерством курортов и туризма РК будет проведен пресс-тур для представителей федеральных СМИ и блогеров, пишущих о туризме. Пресс-тур организован в рамках единой информационной кампании по продвижению туристического и санаторно-курортного потенциала полуострова в весенне-летний период «Расцветай в Крыму!».

Участники тура побывают в незабываемом весеннем путешествии, посетят восточное, юго-восточное побережье, ЮБК и центральную часть полуострова, наполнят свои каналы уникальным фото и видео контентом о цветущем побережье и предгорье Крыма, а также расширят аудиторию подписчиков.

Блогеры и журналисты посетят Опукский и Карадагский заповедники с цветущими полями, увидят Скалы-Корабли, воспетые в легендах, розовые озера, обновленную картинную галерею Айвазовского, познакомятся с дельфинами, пройдутся маршрутами Большой Крымской тропы, узнают, как производится косметика из лаванды и розы и станут участниками ужина, приготовленного по царским рецептам крымских дворцов.

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Для участия необходимо направить на почту pressa@mtur.rk.gov.ru до 15 апреля свое ФИО, город проживания, контактный телефон, название блога со ссылкой. Конкурсная комиссия Минкурортов Крыма отберет кандидатов в пресс-тур. Расходы, связанные с проездом, проживанием,  питанием и пятидневной программой тура Министерство берет на себя.

Публикации участников тура будут размещены на Туристическом портале Крыма travelcrimea.com и в социальных сетях Министерства курортов и туризма РК.

В 2023 году Министерством курортов и туризма Республики Крым было проведено 2 пресс-тура для представителей федеральных СМИ и блогеров, по итогам которых общий охват публикаций по данным мониторинга Медиалогии составил более 69 млн человек.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым

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