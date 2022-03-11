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Минобороны РФ: на Украину доставлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи
Скриншот: МО РФ

Минобороны РФ: на Украину доставлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 11.03.2022

Более полутора тонн гуманитарных грузов уже доставлены на Украину, проведено более 200 гуманитарных акций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украину уже доставлена 1 671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания, — рассказал Михаил Мизинцев.

На данный момент проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях. В ходе данных акций населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая продукты питания.

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По словам Мизинцева, федеральные органы исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжают накопление гуманитарной помощи.

Уже собрано более 16,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов.


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