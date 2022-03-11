Минобороны РФ: на Украину доставлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи

Более полутора тонн гуманитарных грузов уже доставлены на Украину, проведено более 200 гуманитарных акций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украину уже доставлена 1 671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания, — рассказал Михаил Мизинцев.

На данный момент проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях. В ходе данных акций населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая продукты питания.

По словам Мизинцева, федеральные органы исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжают накопление гуманитарной помощи.

Уже собрано более 16,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов.

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