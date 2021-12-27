Минобороны РФ: НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией

Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией, — сказал Фомин.

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет, к примеру, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности«.

При этом, отметил Фомин, «Римская декларация до сих пор остается в силе«.

В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия — НАТО в 2010 году в Лиссабоне, — напомнил замминистра обороны РФ.

Провокации НАТО.

Целенаправленные провокации Североатлантического альянса вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт.

В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние, — сказал Фомин.

В качестве характерного примера он привел попытку британского эсминца УРО «Defender» 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.

Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135, — отметил Фомин.

По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.

Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по словам замминистра, фактически приобрело постоянный характер.

С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359, — сообщил Фомин.

Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

Кризис на Украине.

Западные партнеры сами спровоцировали события на Украине, а Североатлантический альянс использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ.

Решением Совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнеры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом, — сказал Фомин.

Он отметил, что «именно Соединенные Штаты Америки и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада«.

По данным Минобороны России на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе 18 человек, представляющих 14 стран НАТО.

По материалам ТАСС.

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