реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минобороны РФ – о мужестве и профессионализме российских и советских воинов

crimeapress_news



реклама в крыму
Минобороны РФ – о мужестве и профессионализме российских и советских воинов
Архивное фото

Минобороны РФ – о мужестве и профессионализме российских и советских воинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 22.03.2022

В Минобороны РФ находят ежедневные параллели между опаленными огнем событиями 2022-го и победного 1945-го. Сегодня рассказ о героях-связистах.

Без связи нет победы! 

Пытаясь в очередной раз отбить у российских десантников аэродром, украинские националисты открыли по нему плотный артиллерийский огонь. Были повреждены линии и средства связи. Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений.

В ходе очередного артобстрела российский офицер получил тяжелое ранение, однако продолжил непрерывно обеспечивать подразделения устойчивой связью до тех пор, пока не потерял сознание. В итоге его мужество и профессионализм позволили российским войскам скоординировать свои действия и успешно отбить атаку противника.

Узнайте больше:  Осторожно: страховые мошенники уходят в онлайн

В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком, что позволило своевременно отреагировать на возникшую угрозу и восстановить положение. После этого советские подразделения успешно продолжили штурм Зееловских высот, в ходе которого гвардии старшина Страхов, презирая смертельную опасность, одним из первых ворвался в траншеи противника и лично уничтожил четырех немецко-фашистских солдат.

Минобороны РФ – о мужестве и профессионализме российских и советских воинов


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.