Минобороны РФ – о мужестве и профессионализме российских и советских воинов

В Минобороны РФ находят ежедневные параллели между опаленными огнем событиями 2022-го и победного 1945-го. Сегодня рассказ о героях-связистах.

Без связи нет победы!

Пытаясь в очередной раз отбить у российских десантников аэродром, украинские националисты открыли по нему плотный артиллерийский огонь. Были повреждены линии и средства связи. Невзирая на массированный обстрел, командир взвода связи гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим подразделением незамедлительно приступил к устранению повреждений.

В ходе очередного артобстрела российский офицер получил тяжелое ранение, однако продолжил непрерывно обеспечивать подразделения устойчивой связью до тех пор, пока не потерял сознание. В итоге его мужество и профессионализм позволили российским войскам скоординировать свои действия и успешно отбить атаку противника.

В победоносном 1945 году в ходе Берлинской наступательной операции такую же важную роль в успехе советских войск сыграл командир взвода связи гвардии старшина Антон Страхов. Вместе с двумя бойцами для того, чтобы спасти советский батальон от вероятного окружения, он быстро прошел через боевое охранение противника и наладил телефонную связь с полком, что позволило своевременно отреагировать на возникшую угрозу и восстановить положение. После этого советские подразделения успешно продолжили штурм Зееловских высот, в ходе которого гвардии старшина Страхов, презирая смертельную опасность, одним из первых ворвался в траншеи противника и лично уничтожил четырех немецко-фашистских солдат.

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