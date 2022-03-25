Минобороны РФ – о настоящих героях нашего времени

В Минобороны РФ продолжают информировать о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. На очередной странице героической летописи ратные подвиги ракетчиков, пехотинцев, связистов и танкистов.

Зенитный ракетный дивизион под руководством подполковника Альберта Усманова прикрывал российские подразделения от авиации украинских националистов. Благодаря его грамотным действиям были ликвидированы все цели — пять беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар ТБ-2» и один бомбардировщик СУ-24.

Рискуя собственной жизнью, сержант Валентин Кузаков со взрывчаткой выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов — в итоге он подорвал пулеметный расчет противника и склад боеприпасов. Благодаря его действиям, штурмовая группа освободила населенный пункт.

Российские военные попали под обстрел со стороны противника. В ходе неравного боя была подбита машина старшего лейтенанта Хусейна Гадаева, обеспечивающая связь подразделений со штабом, а сам офицер получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, спас потерявшего сознание водителя, после чего продолжил управлять подчиненными.

Ночью командир танкового батальона майор Евгений Крылов в ходе разведки обнаружил диверсионную группу украинских националистов, которая готовила провокацию. Майор открыл огонь — были ликвидированы два БТР-80, два пикапа с крупнокалиберным пулеметом, а также около 20 противников.

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