Минобороны РФ – о настоящих героях спецоперации на Украине, не оставляющих ни единого шанса врагу

В Минобороны РФ продолжают информировать о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В списке пораженных целей: штабы, блок-посты, ударные группы, «кочующие минометы» противника…

Старший лейтенант Джавад Мамутов, действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, в ходе спецоперации нанес поражение 7 штабам оперативно-тактических группировок боевиков, военному аэродрому, подконтрольному националистам, и 3 системам ПВО противника.

Российские военные столкнулись с обороной, организованной украинскими националистами. В ходе наступления командир танка сержант Артем Салынов уничтожил находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов. Затем сержант огнем из танкового пулемета вызвал цепную детонацию мин на дороге — тем самым создав коридор для российских военных.

Украинские националисты открыли минометный и авиационный обстрел по колонне российского мотострелкового подразделения. Уводя колонну из-под огня, заместитель командира батальона майор Сергей Дремлюга обнаружил 2 группы вооруженных противников. Атаковав националистов, подразделение под управлением Сергея уничтожило до 15 радикалов, остальные — отступили.