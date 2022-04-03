Минобороны РФ – о подвигах советских и российских танкистов.

Минобороны РФ продолжает проводить интересные исторические параллели между событиями Великой Отечественной и нынешней спецоперации на Украине.

До последнего снаряда.

В ходе специальной военной операции российская танковая рота, выдвигаясь в заданный район, подверглась нападению превосходящих сил противника. Командир подразделения капитан Алексей Лёвкин мгновенно сориентировался в критической ситуации и вступил в бой. В течение продолжительной перестрелки танкисты израсходовали весь боекомплект. Тогда Алексей Лёвкин принял решение на организованный отход роты для пополнения боеприпасов, при этом сам остался прикрывать товарищей. В этом бою рота капитана Лёвкина уничтожила восемь танков и три боевые машины пехоты противника. При этом на личном счету офицера – два танка и три БМП.

В апреле 1945 года вблизи города Тройенбрицен позиции одного из танковых взводов советских войск подверглись многочисленным атакам подразделений фашисткой армии. В течение длительного ночного сражения командир подразделения гвардии лейтенант Степан Бедненко расстрелял целых три боекомплекта. Даже тогда, когда его танк был подбит и подожжен, советский офицер не покинул поля боя. Он выскочил из боевой машины и под огнем противника потушил огонь. И, несмотря на то, что при этом гвардии лейтенант Бедненко получил ранение, он продолжил оказывать яростное сопротивление фашистам. В том бою его взвод не позволил немцам прорвать оборону, а сам гвардии лейтенант Бедненко уничтожил четыре танка и три самоходные орудия.

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