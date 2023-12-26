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Минобороны РФ – о ракетном обстреле порта Феодосии
Два украинских Су-24 уничтожены

Минобороны РФ – о ракетном обстреле порта Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:38 26.12.2023

В Минобороны РФ заявили о том, что в порту Феодосии ВСУ атаковали большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Самолеты, выполнившие пуск ракет «Storm Shadow», уничтожены.

Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет, — сообщили в военном ведомстве. 

За Феодосию и БДК — ответили.

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