Минобороны РФ – о ракетном обстреле порта Феодосии

В Минобороны РФ заявили о том, что в порту Феодосии ВСУ атаковали большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Самолеты, выполнившие пуск ракет «Storm Shadow», уничтожены.

Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет, — сообщили в военном ведомстве.

За Феодосию и БДК — ответили.