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Минобороны РФ – о славных наследниках Победы
Скриншот: МО РФ

Минобороны РФ – о славных наследниках Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:37 02.04.2022

В Минобороны РФ рассказали о героях Великой Отечественной и российских воинах — наследниках славных исторических традиций

Удержать любой ценой.

В ходе специальной военной операции парашютно-десантная рота старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука удерживала плацдарм в районе моста через реку. Для его захвата и подрыва противник отправил сюда диверсионную группу. Завязался ожесточенный бой. Во время перестрелки старший лейтенант Дмитрук получил ранение, но продолжил руководить обороной стратегически важного объекта. В итоге его рота не допустила подрыва моста, отбила все атаки и уничтожила четыре огневые точки, три боевые машины пехоты и более 20 украинских националистов.

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В 1945 году в ходе Венской наступательной операции разведчики роты старшего лейтенанта Гисальчик стремительным налетом овладели мостом через реку и заняли плацдарм. Противник предпринял попытку отбить и подорвать переправу. Завязался бой против немецких солдат на бронетранспортерах, поддержанных минометным огнем. Благодаря своему профессионализму старший лейтенант Гисальчик умело расставил свои огневые точки и отбил все атаки противника. В течение трех часов советские бойцы удерживали мост до подхода основных сил, тем самым обеспечив переправу танков и артиллерии.

Минобороны РФ – о славных наследниках Победы


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