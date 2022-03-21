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Минобороны РФ - о том, что история повторяется и учит: смелость города берет   
Скриншот: МО РФ

Минобороны РФ — о том, что история повторяется и учит: смелость города берет   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 21.03.2022

В Минобороны РФ поднимают архивы Великой Отечественной войны и находят удивительные истории славы и героизма, которые повторяются в наши дни.

Страха нет.

Экипаж танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги вступил в бой с превосходящими силами украинских националистов. Танк командира роты получил четыре попадания из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Причем от последнего российская боевая машина загорелась, оказалась обездвижена, а механик-водитель потерял сознание. Тем не менее во время ожесточенной схватки российские танкисты уничтожили три боевые машины пехоты и позицию снайпера противника.

Старший лейтенант Кулага, получивший ранения в ногу и в область лица, продолжил вести бой в одиночку и подбил еще одну БМП. Затем, израсходовав весь боекомплект снарядов, российский офицер из танкового пулемета уничтожил более 15 националистов и остановил наступление противника.

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В 1944 году в подобном положении при обездвиженной и горящей технике оказался командир танкового батальона майор Василий Горбань, впоследствии ставший Героем Советского Союза. Тогда его танк попал в засаду и загорелся от попадания из самоходного орудия противника. Несмотря на это, советский командир нашел способ полноценно продолжить бой: выскочив под огнем фашистов из горящей боевой машины, он перебрался в другой танк, из вооружения которого лично уничтожил две самоходные пушки с экипажами, что стояли в засаде.

Минобороны РФ - о том, что история повторяется и учит: смелость города берет   


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