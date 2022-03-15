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Минобороны РФ продолжает летопись имен героев спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает летопись имен героев спецоперации на Украине  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 15.03.2022

В Минобороны РФ рассказали о героизме российских воинов, проявленном в ходе спецоперации на Украине. Такие славные примеры – ежедневные. Перед вами очередная страница этой героической летописи.

Командир тяжелого огнеметного взвода Александр Лебедев возглавлял экипаж ТОС-1А. Невзирая на яростный обстрел со стороны неприятеля, его экипаж точным огнем уничтожил взводный опорный пункт противника. Решительные действия Александра Лебедева и его умелое руководство экипажем в бою позволили наступающему подразделению занять выгодные позиции без потерь и продолжить наступление. Благодаря действиям лейтенанта уничтожено более 20 украинских националистов и шесть единиц военной техники.

Полковник Роман Демурчиев, командующий отдельной мотострелковой бригадой, не допустил выхода украинских боевиков из окружения и в ходе боя нанес им значительный урон. Его подразделения блокировали населенный пункт с неонацистами и не допустили их прорыва. Спустя несколько дней при освобождении другого поселка разгромили две батальонные тактические группы противника, уничтожили позицию С-300, и еще десятки единиц военной техники.

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Группа, которую возглавлял лейтенант Антон Левин, проверяла маршрут движения нашей военной колонны. Левин лично обнаружил и оперативно уничтожил три фугаса. Но группа наткнулась на засаду националистов, противник открыл огонь. Несмотря на ранение, лейтенант продолжил руководить подчиненными. И те сумели без потерь отразить нападение врага, который превосходил их по численности.

Минобороны РФ продолжает летопись имен героев спецоперации на Украине


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