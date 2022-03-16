Минобороны РФ продолжает рассказывать о героях спецоперации на Украине

В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

Группа под руководством командира роты отдельной мотострелковой бригады старшего лейтенанта Антона Струева во время выполнения задач попала под интенсивный обстрел украинских националистов. В бою Антон лично уничтожил пятерых из них. Кроме того, силами группы под его руководством удалось обнаружить ценные документы, позволяющие вскрыть ряд важных объектов врага, которые в последующем были уничтожены.

Заместитель командира отдельной мотострелковой бригады подполковник Евгений Зеленов руководил группой, которая сдерживала силы врага вблизи населенного пункта, где украинские националисты пытались прорвать оборону. Оценив ситуацию, Евгений Зеленов принял решение отступить, чтобы выиграть время и перегруппироваться — в итоге личный состав под его руководством уничтожил вражеский бронетранспортер и взял в плен 11 националистов. Несмотря на полученные в ходе боестолкновений ожоги и многочисленные ранения, Евгений продолжил сдерживать наступление до прибытия подкрепления.

Интенсивное наступление мотострелкового батальона под командованием подполковника Николая Артемова заставило украинских националистов спешно отступить, благодаря чему российским военнослужащим удалось освободить целый населенный пункт. Кроме того, в этом бою российские войска захватили исправный танк и зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского обнаружили группу украинских диверсантов из состава нацбатальона «Азов». Во время атаки российские военные ликвидировали до 10 националистов, одну единицу военной техники, а шестерых украинских солдат взяли в плен. Среди изъятого у врага оружия оказались гранатометы, стрелковое оружие, два комплекса «Javelin» и большое количество боеприпасов.

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