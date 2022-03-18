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Минобороны РФ продолжает вести реестр героев спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает вести реестр героев спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 18.03.2022

В Минобороны РФ рассказали о новых примерах героизма российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В этом реестре, пополняемом фамилиями героев ежедневно, рядовые и полковники, сержанты и майоры, лейтенанты и старшины. Объединяет этих людей Мужество, Честь и Верность долгу.

Полковник Дмитрий Марков и инженерно-штурмовое отделение тактической группы под его руководством в ходе выполнения задачи у главного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала обезвредили самодельные взрывные устройства. Кроме того, группа подорвала и разрушила заваренные и заблокированные шлюзы гидроузла. Благодаря их действиям под руководством полковника Маркова, удалось осуществить подрыв дамбы, которая блокировала поток воды по Северо-Крымскому каналу.

Лейтенант Алексей Зотеев, командующий расчетом тяжелого огнеметного взвода, попал под ожесточенный огонь из реактивных систем залпового огня ВСУ. Оценив ситуацию, лейтенант точным огнем ликвидировал позицию вражеских РСЗО. А расчет под его командованием нанес огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники — уничтоженными оказались более 10 единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы.

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Колонна, сопровождаемая отделением под командованием сержанта Алексея Гапченко наткнулась на замаскированную засаду украинских националистов. Несмотря на неравные силы, отряд Гапченко нанес значительный ущерб живой силе противника. В плен взяли 13 человек, которые рассказали на допросе о планах украинских националистов в определенном районе.

Группа под руководством старшего сержанта Родиона Попова в ходе выполнения специальной задачи обнаружила и захватила замаскированный склад с боеприпасами, охраняемый украинскими националистами. Сам Родион Попов огнем из гранатомета уничтожил 2 вражеских грузовика.

Минобороны РФ продолжает вести реестр героев спецоперации на Украине


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