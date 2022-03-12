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Минобороны РФ рассказывает о настоящих героях нашего времени
Скриншот: МО РФ

Минобороны РФ рассказывает о настоящих героях нашего времени

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 12.03.2022

В Минобороны РФ сегодня рассказали о новых подвигах и мужестве российских военных в ходе спецоперации на Украине. И эти случаи – не кино, а реальность и героизм нашего времени.

Тыловая колонна с продуктами питания, сопровождаемая группой под руководством старшего лейтенанта Евгения Коробова, попала в засаду, устроенную украинскими националистами. Офицер тут же организовал оборону колонны и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. В результате российские военнослужащие уничтожили три единицы военной техники, 2 минометных расчета и не менее 15 боевиков украинских нацформирований, остальные бежали. Действия лейтенанта позволили безопасно продолжить движение войск и выйти без потерь.

Действия гвардии лейтенанта, командира взвода батальона связи Андрея Клюшникова позволили восстановить поврежденные линии связи, обеспечить управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника. В ходе массированного обстрела националистами аэродрома, занимаемого российскими десантниками, часть техники связи и кабельных линий была повреждена. Клюшников со своим взводом под плотным огнем противника приступил к немедленному ее восстановлению. Несмотря на тяжелое ранение, он продолжил руководить солдатами, пока не потерял сознание.

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Заместитель командира штурмового авиационного полка, подполковник Денис Литвинов в ходе выполнения боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После выполнения задания второй самолет был подбит ракетой, выпущенной из ПЗРК противника. Литвинов прикрыл подбитую боевую технику товарища, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели вторую ракету противника вниз. Ввиду полного отказа навигационного оборудования у ведомого Литвинов, несмотря на минимальный остаток топлива, продолжил полет рядом с самолетом, а при заходе на посадку визуально контролировал выпуск шасси и работу механизации. Своим поступком он спас жизнь напарника и сохранил технику.

Минобороны РФ рассказывает о настоящих героях нашего времени


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