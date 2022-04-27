Минобороны РФ рассказывает о разведчиках двух веков. Оказывается, различий почти нет

Исторические параллели от Минобороны РФ всегда подкреплены архивными данными. Очередной рассказ – о героях-разведчиках Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Быстрота, скрытность, умение и разящая атака – эти понятия подходят к определению искусства разведгрупп и ХХ, и ХХI веков.

Умело действовал и добыл важные сведения.

Группа сержанта Юнуса Умархаджиева во время ночной разведки обнаружила движение колонны украинских националистов. Оценив силы противника, российские военнослужащие организовали засаду, используя рельеф местности. Когда противник приблизился, разведчики внезапно атаковали его со всех сторон и уничтожили шесть автомашин и 11 националистов. Остальные – сдались в плен. В ходе допроса националистов российские военнослужащие получили сведения о готовящихся засадах на колонны.

В 1941 году во время тяжелых боев под Киевом группа разведчиков под командованием красноармейца Нестеренко заметила движущийся обоз фашистов. Оценив обстановку, советские воины замаскировались и устроили засаду. Подпустив противника на близкое расстояние, группа красноармейца Нестеренко забросала его гранатами и открыла ураганный огонь. Уничтожив до взвода фашистов и обратив остальных в бегство, советские разведчики возвратились в часть с ценными сведениями о позициях противника.