Минобороны РФ создало резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Минобороны РФ сообщает, что для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах страны создан резерв сил и средств военно-медицинской службы.

В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России, — отметили в оборонном ведомстве.

Во врачебно-сестринские бригады включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные военврачи.

Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тыс. гражданских пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую помощь гражданскому населению военные оказывают по поручению Президента РФ. По данным Минобороны, в развернутых по всей стране армейских медицинских центрах сейчас проходят лечение около тысячи гражданских пациентов.

В распоряжении армейских врачей — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения больных «ковидом».