Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Минобороны РФ запустило канал «Добро-информ»
актуально в республике
Минобороны РФ запустило канал «Добро-информ»

Минобороны РФ запустило канал «Добро-информ»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:50 08.11.2023

Минобороны РФ представляет канал «Добро-информ». В этом Telegram-канале публикуется информация о неравнодушных людях, которые инициативно поддерживают и помогают нашим военнослужащим, или хотят это сделать сейчас.

Здесь также указана информация о способах и возможностях передачи помощи военнослужащим Российской Федерации.

Узнайте больше:  2 ноября – день Артемия. А рядом волки...

Телеграм-канал «Добро-информ» доступен  по ссылке.

Адрес электронной почты: Dobro@mil.r; единый телефонный номер для связи: 117.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: армия России

Комментарии для сайта Cackle
армия России
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.