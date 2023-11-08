Минобороны РФ запустило канал «Добро-информ»

Минобороны РФ представляет канал «Добро-информ». В этом Telegram-канале публикуется информация о неравнодушных людях, которые инициативно поддерживают и помогают нашим военнослужащим, или хотят это сделать сейчас.

Здесь также указана информация о способах и возможностях передачи помощи военнослужащим Российской Федерации.

Телеграм-канал «Добро-информ» доступен по ссылке.

Адрес электронной почты: Dobro@mil.r; единый телефонный номер для связи: 117.