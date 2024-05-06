Минобороны: Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием

В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, — сказано в сообщении.

Российский Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны.

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Маневры проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику.В последние месяцы продолжается дискуссия о потенциальной отправке западных войск на Украину, начавшаяся после того, как французский президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий. Большинство других западных стран не поддержали эту идею. По словам Макрона, есть два условия для отправки контингента: прорыв российских войск и получение запроса от Украины. Париж мог бы провести наземную операцию против российской армии, допустил он.

Кремль назвал озвученные Макроном условия «очень опасной тенденцией». «Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков. К числу подобных «опасных заявлений» он отнес и слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России.

Власти Украины подчеркивали, что нужды в западных армиях, есть потребность только в вооружениях, но если придется время для отправки контингента, Киев будет признателен.

Власти США и других западных стран критикуют Москву за обращения к теме ядерного оружия. «Эта риторика, как мы видели ранее, безответственна и неуместна для ядерной державы. И несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить о применении такого оружия», — говорила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, указывая, что Вашингтон не будет менять свой подход. «Большая семерка» предупреждала, что любое применения ядерного оружия может привести к серьезным последствиям.

Кремль выдвигает встречные обвинения. Песков отмечал, что все причины возможного использования ядерного оружия Москвой прописаны в ядерной доктрине. «Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие. Помимо этого никак невозможно, говорить об этом безответственно», — заключил представитель президента.

источник: РБК