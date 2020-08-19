Минобразования Крыма: учебный год начинается традиционно 1 сентября в очном формате

За школьные парты сядут более 214 тысяч ребят, из них 24 тысяч – первоклассники.

В Крыму учебный год начинается традиционно 1 сентября в очном формате. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик в рамках брифинга представителей органов власти по подготовке к учебному году.

По словам министра, в 2020/2021 учебном году в республике будут функционировать 547 общеобразовательных организаций. За школьные парты сядут более 214 тыс. ребят, из них 24 тыс. первоклассников. Откроют двери для учащихся три новые общеобразовательные организации в Евпатории, Судаке и в Симферопольском районе. Школы получили лицензии на образовательную деятельность, закуплено необходимое оборудование и учебники.

Учебный процесс в сентябре будет направлен не только на освоение нового учебного материала, но и на повторение тем, изученных в апреле-мае предыдущего учебного года. Всероссийские проверочные работы будут носить диагностический характер, отметки в журнал выставляться не будут, — отметила министр.

Валентина Лаврик акцентировала внимание на том, что образовательные организации должны обеспечить реализацию программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проведены для всех обучающихся.

Этот праздник особенно важен для обучающихся 1-х и 11-х классов. Линейки для этих классов должны быть проведены на свежем воздухе, как правило, это школьный двор, с выполнением двух очень важных правил: соблюдением социальной дистанции и детьми, и родителями; использованием средств индивидуальной защиты родителями. Для других же классов праздник пройдет в классном кабинете, — прокомментировала Валентина Лаврик.

Также министр анонсировала, что после праздничных мероприятий будет проведен первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учебный процесс по расписанию начнется со 2 сентября.