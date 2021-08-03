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Минобразования РК: в России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»

Минобразования РК: в России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 03.08.2021

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф.

Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. Готовкцифре.рф — это проект о безопасном и эффективном использовании цифровых технологий для людей самых разных уровней цифровых компетенций. Сервис предоставляет пользователям структурированную информацию в различных форматах — лекции, инструменты самооценки компетенций, просветительские и информационные материалы. На ресурсе уже собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление, — поясняют в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Компании будут совместно развивать проект и наполнять его образовательными решениями вместе с партнерами – Яндекс, Mail.ru Group, Почта России и Газпромнефть.

Кроме того, информируем, что Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» продолжает прием компаний в консорциум. Чтобы присоединиться, необходимо оставить заявку на сайте digcons.ru.

По информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Минобразования РК: в России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»

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