Миноносец ВМС США отправился в Черное море

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS «Laboon» ВМС США направляется в Черное море. Об этом говорится в сообщении Шестого флота в Twitter .

USS «Laboon» (DDG58) взял курс на север в Черное море для проведения операций по морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море, – говорится в сообщении.

Ранее в мае в Черное море заходил патрульный катер береговой охраны США «Hamilton». Тогда он провел двухдневные совместные учения с флагманом морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников».

USS «Laboon» (DDG-58) — эсминец типа «Арли Бёрк». Включён в состав ВМС США в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Виргиния. В сентябре 1996 г. в ходе операции «Удар в пустыне» эсминец наносил удары крылатыми ракетами «Томагавк» по целям в Ираке, и стал первым эсминцем типа «Арли Бёрк», принявшим участие в военных действиях. В 1998 г. корабль принял участие в учениях НАТО «Exercise Dynamic Response 98» совместно с универсальным десантным кораблём «Wasp». Водоизмещение – 6630 тонн, длина 153,92 м, ширина 20,1 м. Имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации вооружается: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC. Минно-торпедное вооружение: 2*3 324 мм. ТА Mk. 32 (торпеды Mk.46 и Mk.50).