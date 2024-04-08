Минообороны РФ запустило на сайте раздел к 80-летию начала Крымской наступательной операции

«Победное дыхание крымской весны 44-го», где собраны рассекреченные материалы о Крымской стратегической наступательной операции. Об этом сообщает военное ведомство.

Минобороны России запускает на сайте военного ведомства историко-познавательный проект, посвященный советским воинам, освобождавшим Крым от фашистских оккупантов. В мультимедийном разделе «Победное дыхание крымской весны 44-го» рассказывается о стремительном наступлении Красной армии на Крымском полуострове, а также героизме красноармейцев и их подвигах, совершенных в апрельских боях 1944 года. История тех героических дней представлена документами из фондов ЦАМО РФ, — говорится в сообщении.

Например, согласно опубликованным в разделе архивным материалам, советское командование планировало начать Крымскую наступательную операцию (третий «сталинский» удар) в первых числах марта 1944 года — в разгар ожесточенных боев за Правобережную Украину. Так, главный удар предполагалось нанести силами 51-й армии генерала-лейтенанта Якова Крейзера с плацдарма, занятого на южном берегу Сиваша. Однако впоследствии было решено перенести сроки.

О таком решении ходатайствовал перед высшим руководством страны представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Александр Василевский (кодовая фамилия в документах — Александров), который лично ознакомился с обстановкой на фронте, — отметили в ведомстве.

Перенос операции

Василевский еще 4 марта в шифрограмме докладывал Иосифу Сталину о ситуации в районе предстоящих действий. По его словам, прошедший дождь вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи. При таком состоянии дорог начинать операцию было нельзя. В итоге начало наступления было отложено.

Грамотно оценив складывающуюся оперативно-стратегическую обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования решила приступить к операции в то самое время, когда советские войска начали бои за Одессу и тем самым лишили немцев возможности снабжать свои гарнизоны в Крыму через Одесский порт, — отметили в МО РФ.

Об операции

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, когда войска 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Наступление завершилось 12 мая 1944 года окончательным разгромом 200-тысячной 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.

Выставка «Крым — 80-летие подвига», созданная в рамках цикла «Освобождение», продлится до 30 июня. ТАСС — генеральный информационный партнер.

источник: ТАСС