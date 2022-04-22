Минпром Крыма – о «стратегических запасах» гречки, риса и сахара

Минпром Крыма сообщает: минимизированы посреднические цепочки в работе объектов розничной торговли республики. В министерстве промышленной политики РК сообщили, что организована работа субъектов хозяйствования розничной торговли напрямую с крупными оптовыми организациями, что позволяет минимизировать торговую наценку, которая, в некоторых случаях могла превышать закупочную цену товара.

В несколько раз снизился спрос на сахар и гречневую крупу. Объем продаж вернулся к прежнему «доажиотажному» спросу. На сегодняшний день запасы сахара составляют 295 тонн, гречки – 163 тонны, риса – 138 тонн, подсолнечного масла – 79 тонн, что соответствует 14 дням торговли, — сообщили в министерстве.

Также минпромом Крыма отработан вопрос централизованной поставки подсолнечного масла из Краснодарского края.

Кроме того, в ведомстве считают, что администрациям муниципальных образований республики необходимо более активно проводить работу по налаживанию прямых контактов с оптовыми предприятиями и поставщиками, в свою очередь, республиканские власти готовы оказывать помощь и содействие в данном вопросе.