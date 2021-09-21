 Минпром Крыма провел мониторинг цен на сельскохозяйственных ярмарках

Министерство промышленной политики РК провело мониторинг цен на продтовары, реализованные на сельскохозяйственных ярмарках Крыма. Они прошли в Ялте, Симферополе, Керчи и Армянске. На ярмарочных мероприятиях реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки осуществлялась напрямую от крымских производителей от поля до прилавка.

По итогам мониторинга, проведенного минпромом Крыма, установлено, что сельхозпродукция и продукты ее переработки реализовывались по ценам ниже рыночных в среднем на 20%, что позволило стабилизировать цены на овощи «борщевого набора».

Картофель и свекла реализовывались по ценам от 20 до 22 руб./кг, лук репчатый и морковь продавались по цене от 15 руб./кг, капуста белокочанная от 30 руб./кг.

Как сообщили в минпроме РК, планируется проведение расширенных ярмарок 25 сентября в Симферополе на трех площадках, расположенных на ул. Киевской, 177, Севастопольской, 80/3 и Бела Куна/Кечкеметской.