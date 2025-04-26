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На ярмарке "Севастопольская" продукцию реализуют фермеры из Херсонской, Запорожской областей и ЛНР
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На ярмарке «Севастопольская» продукцию реализуют фермеры из Херсонской, Запорожской областей и ЛНР

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:36 26.04.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе активно развивается ярмарочная торговля. За 2025 год уже организовано 20 ярмарок на 140 площадках во всех районах города. С 25 по 27 апреля на площади 50-летия СССР проходит ярмарка «Севастопольская». Свою продукцию на ней представили более 50 участников из Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Херсонской областей и Луганской Народной Республики. Покупателей ждет богатый выбор: от свежих овощей и фруктов до мясной и рыбной гастрономии, меда, соленей, хлебобулочных изделий и даже саженцев.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка заключил соглашения с новыми территориями: Херсонской областью, Луганской Народной Республикой, сейчас также на стадии подписания с Запорожской областью. Это помогает привлечь новых товаропроизводителей, а ярмарки становятся площадкой межрегионального сотрудничества, сокращают путь производителя, помогают сделать продукцию из новых регионов узнаваемой и расширяют каналы сбыта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка Ксению Казанджиеву.

Особое внимание также уделяется отдаленным районам, там проходит ярмарка «Сельская» с широким ассортиментом товаров.

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Напомним, в 2024 году в Севастополе прошла 21 ярмарка на 139 площадках.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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