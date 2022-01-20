Минпром РК: меморандумы взаимопонимания способствуют стабилизации цен в республике

В Минпром РК заявили: Правительством Республики Крым в течение 2021 года за счет подписанных Меморандумов взаимопонимания с крупнейшими производителями, субъектами системы оптовой и розничной торговли, а также рыночных механизмов была обеспечена стабилизации цен на большинство видов продтоваров в республике.

Так, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю в январе 2022 года средние розничные цены на большинство социально значимых продовольственных товаров в Республике Крым ниже, чем в Краснодарском крае на хлеб и булочные из пшеничной муки на 31,3% (Республика Крым – 50,81 руб./кг, Краснодарский край – 73,94 руб./кг), сахар-песок на 4,5% (Республика Крым – 54,63 руб./кг, Краснодарский край – 57,19 руб./кг), говядина и масло подсолнечное находятся на одном уровне с Краснодарским краем. Средняя розничная цена на картофель в Республике Крым зафиксирована в размере 56,26 руб./кг, в городе Севастополе – 59,01 руб./кг, в Краснодарском Крае – 54,80 руб./кг., — отмечают в пресс-службе ведомства.

При этом специалисты подчёркивают: колебания розничных цен, как в сторону снижения, так и в сторону увеличения, наблюдаются во всех субъектах Российской Федерации, в т.ч. и в Республике Крым.

За счет принятых мер Правительством Республики Крым в конце 2021 года удалось не допустить значительного повышения цен на продукты питания.

Ознакомиться с информацией о средних потребительских ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Республике Крым, ЮФО, Краснодарском крае и г. Севастополе можно по ссылке .

Справочно:

Согласно условиям Меморандума взаимопонимания между Советом министров Республики Крым, крупнейшими производителями и субъектами системы оптовой и розничной торговли и Ассоциацией Содействие Торговле Крыма , а также Меморандума взаимопонимания между Министерством промышленной политики Республики Крым и субъектами несетевой торговли наценка на социально значимые продукты питания первой необходимости не должна превышать 5 %.

Пресс-служба Министерства промышленной политики РК

Фото пресс-службы Министерства промышленной политики РК