Минпром РК: цены и ценники — ответы на актуальные вопросы

Министерство промышленной политики Республики Крым разъясняет актуальные вопросы, связанные с отсутствием ценников на товары, расхождением цены на ценниках и в чеке и многие другие

Законодательные нормы

Согласно статье 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей и пункта 3 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2463, продавец (организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи) обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о цене товара, путем размещения указанной информации о цене на соответствующем ценнике.

Что делать если цена на ценнике и на кассе не совпадает?

Цена на ценниках должна быть в наличии в обязательном порядке, и именно она является одним из существенных условий договора купли — продажи. Информация, указанная на ценнике значима, так как именно она позволяет потребителю сделать осознанный выбор из имеющегося ассортимента аналогичного товара.

Кроме этого в торговой сети информация на ценнике является публичной офертой, и соответственно продавец обязан соблюдать заданные им самим же условия и продавать товар по указанной цене.

Когда цена в торговом зале и на кассе не совпадает друг с другом, очень часто продавцы приводят в качестве аргумента, что не успевают заменить ценники, что перепутали и так далее. Эти доводы не являются оправданием для того чтобы продавать товар по завышенной (по сравнению с ценником) стоимости.

Что делать в случае если продали товар по другой цене?

В случае продажи товара по совершенно другой цене, как правило, больше указанной на ценнике, потребитель имеет полное право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике, в связи с тем, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 500 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи.

Что должно быть указано на ценнике?

Напоминаем, также о недопустимости отсутствия ценников на товары, что также в последнее время часто отмечается потребителями в обращениях в адрес Межрегионального управления, так как в соответствии с указанными выше нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2463, в каждом торговом объекте продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес, масса, нетто, длина и др.).

Предусмотрена ли ответственность за отсутствие ценников на товары?

За указанные нарушения в виде отсутствия ценников на товары и несоответствия цены на ценнике и в чеке при приобретении товаров, которые квалифицируются как обман потребителя, нарушение права потребителя на информацию о товаре и нарушение правил продажи товаров, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в соответствии с частью 1 статьи 14.7, частью 1 статьи 14.8. и статьей 14.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

При этом привлечение к административной ответственности возможно по каждому факту выявленного нарушения.

Дополнительно сообщаем, с целью недопущения нарушения прав потребителей Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю готово оказать необходимые консультации представителям бизнес-сообщества по соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей.

Источник: Министерство промышленности РК