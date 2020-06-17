Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен – 3 июля

Минпросвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном Интернет-портале правовой информации.

В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня.

Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, по математике профильного уровня — 10 июля, по истории и физике — 13 июля, по обществознанию и химии — 16 июля. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением «Говорения» — его сдадут 22 и 23 июля) и биологию выпускники школ будут сдавать 20 июля.

24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа установлены в качестве резервных дат сдачи экзаменов. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00.