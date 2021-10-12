Минсельхоз Крыма довел до крымских сельхозтоваропроизводителей 1,6 млрд рублей субсидий

До получателей субсидий Республики Крым в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия доведено субсидий на сумму 1,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Освоение федеральных средств господдержки АПК республики с начала года составило 82%. Отмечу, что в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» поддержка оказана в размере 43,3 млн рублей средств федерального бюджета, освоение составило более 63%, на развитие мелиоративного комплекса направлено 156,4 млн рублей, что составляет 84% от доведенных средств, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, в 2021 году Государственная поддержка сельского хозяйства Республики Крым составит более 2 млрд рублей.

Стимулирующая субсидия оказывается государством на закладку виноградников, виноградных питомников, многолетних насаждений, поддержку фермерских хозяйств: семейные животноводческие фермы и кооперативы. Компенсирующая субсидия оказывается на агротехнологические мероприятия: несвязанная поддержка, элитное семеноводство, поддержка племенного животноводства, производство молока и шерсти, — отмечает глава Минсельхоза Крыма.

Заместитель Председателя Правительства Крыма также отметил, что на сегодня проводится отбор на получение субсидий на поддержку растениеводства: виноградарства, садоводства и развитие мелиоративного комплекса Республики Крым, а также на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельхозстрахования в области растениеводства. Министерством проводится отбор на получение субсидий в области животноводства: на поддержку племенного животноводства, на поддержку собственного производства молока, на развитие мясного животноводства; на производство шерсти, полученной от тонкорунных овец; на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельхозстрахования в отрасли животноводства.

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле Минсельхоза Крыма.