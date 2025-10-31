Минсельхоз Крыма: идёт приём документов на получение субсидий на уход за многолетними насаждениями

Господдержка оказывается в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым (в части подотрасли садоводства), утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2025 года № 128.

Цель предоставления такой поддержки – помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), понесенных получателем субсидии в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году (в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году) (не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки государственной программы на те же цели).

Документы можно подать с 9:00 30 октября 2025 года до 9:00 13 ноября 2025 года.

Отбор осуществляется в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://clck.ru/dW9Go). Шифр отбора 25-818-R501Г-2-0097. Взаимодействие министерства с участниками отбора осуществляется с использованием документов в электронной форме. Получить консультацию можно позвонив по телефону: 8 (3652) 73-33-77.

Более подробная информация размещена на сайте министерства https://msh.rk.gov.ru/structure/7b19bc9b-0844-4cf8-90e3-2af31b941649

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК