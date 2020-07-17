Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей — приоритетная задача

На данном этапе приоритетная задача, отмечают в Минсельхозе Крыма, — решение вопроса организации торговых мест для фермеров, сельхозорганизаций и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности. В крымской столице на эти цели выделено порядка 370 торговых точек.

Одна из важнейших задач для производителей сельхозпродукции — это, конечно же, возможность легко и беспрепятственно реализовать свою свежайшую и качественную продукцию. В крымской столице, благодаря большой проведённой работе Правительства Республики совместно с Госсоветом РК, администрацией Симферополя сегодня значительно увеличились возможности аграриев в этом направлении, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, с целью продвижения и оказания содействия в реализации сельхозпродукции крымским сельхозтоваропроизводителям сотрудники Министерства сельского хозяйства Республики Крым совестно с представителями МУП «Метроград» осмотрели городские рынки «Куйбышевский» и «Центральный». Количество свободных мест: Рынок «Куйбышевский» МУП «МЕТРОГРАД» — 90

Рынок «Центральный» МУП «МЕТРОГРАД» — 278 фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК