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Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей - приоритетная задача

Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей — приоритетная задача

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 17.07.2020

На данном этапе приоритетная задача, отмечают в Минсельхозе Крыма, — решение вопроса организации торговых мест для фермеров, сельхозорганизаций и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности. В крымской столице на эти цели выделено порядка 370 торговых точек.

Одна из важнейших задач для производителей сельхозпродукции — это, конечно же, возможность легко и беспрепятственно реализовать свою свежайшую и качественную продукцию. В крымской столице, благодаря большой проведённой работе Правительства Республики совместно с Госсоветом РК, администрацией Симферополя сегодня значительно увеличились возможности аграриев в этом направлении,  — цитирует пресс-служба  заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей - приоритетная задача

Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей - приоритетная задача

По словам Андрея Рюмшина,  с целью продвижения и оказания содействия в реализации сельхозпродукции крымским сельхозтоваропроизводителям сотрудники Министерства сельского хозяйства Республики Крым совестно с представителями МУП «Метроград» осмотрели городские рынки «Куйбышевский» и «Центральный». Количество свободных мест:

  • Рынок «Куйбышевский» МУП «МЕТРОГРАД» — 90
  • Рынок «Центральный» МУП «МЕТРОГРАД» — 278

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Минсельхоз Крыма: поддержка местных производителей - приоритетная задача

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