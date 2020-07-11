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иллюстрация: открытые источники

Минсельхоз Крыма решает, какие фермерские хозяйства Республики достойны поддержки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:57 11.07.2020

В Минсельхозе Крыма стартовал конкурсный отбор начинающих фермеров и семейных ферм. Конкурсную комиссию возглавил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования из Государственного бюджета выделено 100 млн рублей, из них 70 млн рублей на поддержку начинающих фермеров и 30 млн рублей на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. С 2015 по 2019 год Минсельхозом на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 1 миллиард 128 миллионов рублей. Господдержка оказана 433 крестьянско-фермерским хозяйствам, из которых — 20 крестьянско-фермерским хозяйствам и трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, в Министерство поступило 84 заявки на участие в конкурсном отборе на общую сумму 293 млн рублей. К конкурсному отбору допущено 72 К(Ф)Х на общую сумму запрашиваемых средств – 240 млн рублей.

Благодаря конкурсному отбору ряды грантополучателей пополнят сельхозтоваропроизводители, которые будут успешно развивать свои хозяйства с помощью поддержки государства, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Минсельхоз Крыма решает, какие фермерские хозяйства Республики достойны поддержки

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