Минсельхоз Крыма решает, какие фермерские хозяйства Республики достойны поддержки

В Минсельхозе Крыма стартовал конкурсный отбор начинающих фермеров и семейных ферм. Конкурсную комиссию возглавил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования из Государственного бюджета выделено 100 млн рублей, из них 70 млн рублей на поддержку начинающих фермеров и 30 млн рублей на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. С 2015 по 2019 год Минсельхозом на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 1 миллиард 128 миллионов рублей. Господдержка оказана 433 крестьянско-фермерским хозяйствам, из которых — 20 крестьянско-фермерским хозяйствам и трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, — цитирует пресс-служба вице-премьера.