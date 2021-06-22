Минсельхоз подсчитывает ущерб от удара стихии на востоке Крыма: посевы погибли на 122 гектарах полей

Из-за чрезвычайной ситуации нанесён ущерб 4 сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в 4 сельских поселениях на востоке Крыма: Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское (все – Ленинский район).

В ходе обследований посевов, которые проводились по всей территории республики, только в Ленинском районе выявлены площади, на которых отмечено полегание растений, надломление стеблей, оголенные участки посевов, вымытые потоками воды, а также потопление посевов: уровень воды составил от 2 до 15 см, — сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

Как сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, предварительная сумма ущерба составляет более 2 млн. рублей, гибель посевов произошла на площади 122 гектаров.

Минсельхоз Крыма формирует информацию для объявления чрезвычайной ситуации на пострадавших сельхозугодьях, чтобы подсчитать и возместить причинённый хозяйства ущерб. Отмечается, что последствия ЧС никак не отразились на крымских животноводческих предприятиях: все сельхозпредприятия обеспечены кормовой базой, так как уборка кормов состоялась до удара стихии.