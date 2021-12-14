Минсельхоз РФ одобрил первую заявку на грант сельхозтоваропроизводителя из Крыма для проекта «Агротуризм»

Фермерское хозяйство по выращиванию осетров в 2022 году получит грант для развития сельского туризма в Джанкойском районе.
Крестьянское (фермерское) хозяйство Галстян Оганес Карапетович разработало проект, благодаря которому посетителям будут предложены такие услуги, как обзорная экскурсия по территории рыбного хозяйства. Гости хозяйства смогут ознакомиться с особенностями разведения осетровых на разных стадиях выращивания, прогуляться на катере по водоёму, порыбачить, отдохнуть в беседке у водоёма. Туристам также будет предложена дегустация блюд из выловленной рыбы. Её можно будет приготовить как самостоятельно, так и заказать у шеф-повара, — сообщил в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Минсельхозом Крыма в Минсельхоз РФ в этом году направлены на предварительное рассмотрение пять проектов развития сельского туризма для участия в мероприятии в 2022 году:
- ООО «Агрофирма «Тургеневская», проект «Наша Лаванда»;
- ИП К(Ф)Х Батунин Валерий Михайлович, проект Агротуристическая молочная ферма в Бельбекской долине»;
- ИП К(Ф)Х Галстян Оганес Карапетович, проект «Гастрономический тур «Рыбоводческий комплекс»;
- ООО «Южное Крымское овцеводство», проект «Экодеревня СИВАШ»;
- ООО «ВПС ПЛЮС», проект «Гостевой дом Святого Саввы».
На территории Республики Крым, отмечают в Министерстве сельского хозяйства РК, уже сегодня успешно реализуются проекты по сельскому туризму: сыроварня торговой марки «С Миром за Сыром» кооператива «Добрый молочник» в Бахчисарайском районе с производственной мощностью переработки молока до 2 тонн ежедневно. На сегодняшний день выпускаются такие виды сыров как: авторский сорт «Золото Крыма», «Пармезан», «Гауда», «Качотта», «Рикотта», «Манчего», «Козий пармезан». В одном здании с сыроварней находится сырная лавка, где желающие могут приобрести все производимые сыры и понаблюдать за процессом производства. Кроме того, организованы групповые экскурсии на производство с дегустацией сыров.
На территории Белогорского района осуществляет деятельность сыроварня ООО «Ланком» с дегустационным залом и экскурсиями.
Крестьянское (фермерское) хозяйства Помагалов И.Н. по разведению ослов сомалийской и нубийской породы в селе Залесное Бахчисарайского района предлагает прогулки на осликах по горным маршрутам, дегустация ослиного молока и т.д.
Республика Крым имеет выгодное географическое положение, благоприятный климат, разнообразный культурно-природный потенциал, что определяет привлекательность региона для агротуризма.
Напомним, с 2022 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее-Минсельхоз РФ) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида государственной поддержки малым сельхозтоваропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма.
Сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым. Данное направление очень интересно для республики, так как развитие туризма на сельских территориях является социально значимым видом предпринимательской деятельности, который способствует устойчивому развитию сельских территорий: развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни, увеличению доходов местного населения, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций и культуры, сохранению экологии, — подчёркивают специалисты.
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