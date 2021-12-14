Минсельхоз РФ одобрил первую заявку на грант сельхозтоваропроизводителя из Крыма для проекта «Агротуризм»

Фермерское хозяйство по выращиванию осетров в 2022 году получит грант для развития сельского туризма в Джанкойском районе.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Галстян Оганес Карапетович разработало проект, благодаря которому посетителям будут предложены такие услуги, как обзорная экскурсия по территории рыбного хозяйства. Гости хозяйства смогут ознакомиться с особенностями разведения осетровых на разных стадиях выращивания, прогуляться на катере по водоёму, порыбачить, отдохнуть в беседке у водоёма. Туристам также будет предложена дегустация блюд из выловленной рыбы. Её можно будет приготовить как самостоятельно, так и заказать у шеф-повара, — сообщил в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Минсельхозом Крыма в Минсельхоз РФ в этом году направлены на предварительное рассмотрение пять проектов развития сельского туризма для участия в мероприятии в 2022 году:

ООО «Агрофирма «Тургеневская», проект «Наша Лаванда»;

ИП К(Ф)Х Батунин Валерий Михайлович, проект Агротуристическая молочная ферма в Бельбекской долине»;

ИП К(Ф)Х Галстян Оганес Карапетович, проект «Гастрономический тур «Рыбоводческий комплекс»;

ООО «Южное Крымское овцеводство», проект «Экодеревня СИВАШ»;

ООО «ВПС ПЛЮС», проект «Гостевой дом Святого Саввы».

На территории Республики Крым, отмечают в Министерстве сельского хозяйства РК, уже сегодня успешно реализуются проекты по сельскому туризму: сыроварня торговой марки «С Миром за Сыром» кооператива «Добрый молочник» в Бахчисарайском районе с производственной мощностью переработки молока до 2 тонн ежедневно. На сегодняшний день выпускаются такие виды сыров как: авторский сорт «Золото Крыма», «Пармезан», «Гауда», «Качотта», «Рикотта», «Манчего», «Козий пармезан». В одном здании с сыроварней находится сырная лавка, где желающие могут приобрести все производимые сыры и понаблюдать за процессом производства. Кроме того, организованы групповые экскурсии на производство с дегустацией сыров.

На территории Белогорского района осуществляет деятельность сыроварня ООО «Ланком» с дегустационным залом и экскурсиями.

Крестьянское (фермерское) хозяйства Помагалов И.Н. по разведению ослов сомалийской и нубийской породы в селе Залесное Бахчисарайского района предлагает прогулки на осликах по горным маршрутам, дегустация ослиного молока и т.д.

Республика Крым имеет выгодное географическое положение, благоприятный климат, разнообразный культурно-природный потенциал, что определяет привлекательность региона для агротуризма.

Напомним, с 2022 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее-Минсельхоз РФ) в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида государственной поддержки малым сельхозтоваропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма.