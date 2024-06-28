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Минсельхоз РК информирует о льготном кредитовании

Минсельхоз РК информирует о льготном кредитовании

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 28.06.2024

Министерство сельского хозяйства Республики Крым информирует о льготном кредитовании для аграриев. Сельхозтоваропроизводители могут получить кредит на льготных условиях в соответствии с Решением Минсельхоза РФ о порядке предоставления субсидии в 2024 году от 24.01.2024 № 22-68850-00258-Р.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом РФ банков льготный краткосрочный (до 1 года) или инвестиционный (от 2-15 лет) кредит по ставкам:

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  • до 6,8 % — малые формы;
  • до 10% — иные формы хозяйствования.

Полный перечень российских кредитных организаций, уполномоченных Минсельхозом РФ размещены на официальном сайте Минсельхоза РФ:

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/328/8bjrny34v7o20j7rk2o8d4y16dgz49du.pdf

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