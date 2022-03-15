Минсельхоз РК – о перспективах, связанных с запуском Северо-Крымского канала  

Запуск Северо-Крымского канала даст импульс динамичному развитию отраслям агропромышленного комплекса. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. По ее словам, днепровская вода позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность.

После запуска Северо-Крымского канала аграрии смогут возродить посевы влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта. Урожайность основных влагозависимых культур на орошении в 2013 году составляла: 24,3 ц/га сои, более 89 ц/га кукурузы на зерно, почти 60 ц/га риса, — прокомментировала Алиме Зарединова.

Врио главы минсельхоза Крыма подчеркнула, что запуск воды также даст возможность динамичного развития рыбной отрасли.

Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на севере Крыма потребляли около 40 миллионов кубометров днепровской воды. С подачей воды у нас будут возможности для восстановления прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В результате чего наладится производство пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Перспективы заполнения канала позволят эффективно развивать отрасль животноводства, благодаря увеличению кормопроизводства, — отметила Алиме Зарединова.

Врио министра акцентировала внимание на том, что, невзирая на сложности, все эти годы, благодаря правильности принимаемых Правительством России и Крыма решений, ситуация с перекрытием Северо-Крымского канала не стала критичной для агропромышленного комплекса республики. Крым стал более самодостаточным. Увеличение орошаемых земель обеспечило стабильный рост объемов производства сельхозпродукции. В рамках программы мелиорации земель сельхозназначения за 2015-2021 годы введено 15,6 тысяч гектаров мелиорируемых земель.

За 2021 год посевная площадь в Республике Крым по отношению к 2013 году увеличена на 4,4% до 788 тысяч гектаров. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2021 году составил 1433 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Площадь плодово-ягодных насаждений в Республике Крым в 2021 году составила 16,7 тысяч гектаров, что на 36% больше уровня 2013 года. Площадь виноградников в 2021 году составила 20,8 тысяч га, что на 11% больше уровня 2013 года. Валовый сбор плодов и ягод в 2021 году по отношению к 2013 году увеличен на 44,4%, до 164,3 тысяч тонн, винограда – почти на 30% — до 123,5 тысяч тонн, — прокомментировала Алиме Зарединова.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.

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