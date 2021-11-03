Минсельхоз России прогнозирует рост цен на «молочку»

Минсельхоз России допустил рост цен на молочную продукцию. Об этом сказано в докладе ведомства в Правительство. Как пишут «Известия» , Министерство указало, что себестоимость изготовления молочных продуктов растет. Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание, предположили в ведомстве.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что производители весь год сдерживали «взрывной» рост себестоимости продукции. Для решения проблемы ведомство планирует направить компаниям 10 млрд. рублей субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота.

В Минпромторге уточнили, что для молочной отрасли разработаны меры, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее ретейлеры уже получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря. Пока на 5%.

Молочная продукция — единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен. В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%). Сравните с ценами в рознице даже сейчас…