Минспорт РФ планирует выделить 90 миллионов рублей на развитие детского футбола в Крыму

Министерство спорта России планирует выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Планируется выделить 90 млн. рублей на развитие детского футбола в Крыму, — цитирует Кадырова ТАСС.

Согласно документам, эта сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год.