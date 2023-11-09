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Минспорт РФ планирует выделить 90 миллионов рублей на развитие детского футбола в у
Фото: pikist.com

Минспорт РФ планирует выделить 90 миллионов рублей на развитие детского футбола в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:08 09.11.2023

Министерство спорта России планирует выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Планируется выделить 90 млн. рублей на развитие детского футбола в Крыму, — цитирует Кадырова ТАСС.

Согласно документам, эта сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год. 

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