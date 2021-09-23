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Минстрой Крыма возглавит Карлен Петросян. Как минимум, временно
Фото: минстрой РК

Минстрой Крыма возглавит Карлен Петросян. Как минимум, временно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 23.09.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РК. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Крыма.

Указ

Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Республики Крым на Петросяна Карлена Геннадьевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым, – говорится в документе.

Ранее с поста главы минстроя Крыма был уволен Михаил Храмов.

Карлену Петросяну 37 лет. На должности первого заместителя министра строительства и архитектуры РК он с 2019 года. Биография и трудовой путь — ЗДЕСЬ.

Минстрой Крыма возглавит Карлен Петросян. Как минимум, временно

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