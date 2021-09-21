Минстрой Крыма запускает конкурс на лучшие граффити

Минстрой Крыма приглашает принять участие в конкурсе на лучшие граффити и показать свой талант всей Республике. Задача – «расписать» новый стадион «Авангард» в Ялте.

«Спорт – норма жизни!» Под таким девизом ведутся работы по реконструкции физкультурного центра «Авангард» в Ялте. В середине октября текущего года в комплексе планируется официальное открытие большого футбольного поля. В связи с этим мы запускаем конкурс на лучшие граффити, — пояснили в минстрое РК.

Рисунок, 10 метров в длину и 4 в высоту, планируется разместить на центральной бетонной конструкции.

Присылайте свои макеты, как должны выглядеть граффити на футбольном поле на WhatsApp по номеру: +79780185999, либо на почту: pressa_info@mstroy.rk.gov.ru.. И уже 4 октября мы выберем лучшую работу. Победителя пригласим и объявим на мероприятии торжественного открытия футбольного поля. Лучшая работа будет награждена республиканской грамотой, — сообщили в министерстве.

Конкурс (прием заявок) будет длиться до 4 октября.