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Минстрой РФ изменил порядок расселения аварийного жилья
иллюстрация: pbs.twimg.com

Минстрой РФ изменил порядок расселения аварийного жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:10 26.02.2020

Минстрой РФ обновил методические рекомендации по расселению аварийного жилья. Внесение поправок, сообщает «Российская газета», связано с принятым в конце минувшего года поправками в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рекомендациях приведен алгоритм составления и актуализации региональных программ по переселению жителей аварийных домов. Предусмотрено непрерывное планирование программы расселения до 1 сентября 2025 года, заблаговременное информирование жителей и согласование с ними условий переселения.

Согласно новым механизмам расселения аварийных домов у граждан появились более широкие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязанности необходимо как можно раньше, — цитирует «РГ» замминистра строительства и ЖКХ России Максима Егорова. — Более того, прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы. Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстроенным подготовительным этапом региональных программ и разрозненностью информации.

В рекомендациях установлено, что дома должны расселяться в порядке очередности признания их аварийными. Первоочередными новоселами могут стать жители зданий, в которых есть угроза обрушения, или те, кого нужно переселить по решению суда. Перед составлением программы переселения местные власти должны оценить свою готовность к расселению и какой его вариант экономически выгоднее — лучше строить жилье, приобретать квартиры у застройщика или же на вторичном рынке.

Оговаривается в документе и то, в какие квартиры следует переселять жителей аварийных домов. Это должно быть жилье с горячей и холодной водой, отоплением, канализацией, электричеством. Квартиры должны быть с отделкой, с установленной сантехникой, входной и межкомнатными дверьми, кухонной плитой и т.д.

Источник: «Российская газета»

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Минстрой РФ изменил порядок расселения аварийного жилья

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