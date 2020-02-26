Минстрой РФ изменил порядок расселения аварийного жилья

Минстрой РФ обновил методические рекомендации по расселению аварийного жилья. Внесение поправок, сообщает «Российская газета», связано с принятым в конце минувшего года поправками в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рекомендациях приведен алгоритм составления и актуализации региональных программ по переселению жителей аварийных домов. Предусмотрено непрерывное планирование программы расселения до 1 сентября 2025 года, заблаговременное информирование жителей и согласование с ними условий переселения.

Согласно новым механизмам расселения аварийных домов у граждан появились более широкие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязанности необходимо как можно раньше, — цитирует «РГ» замминистра строительства и ЖКХ России Максима Егорова. — Более того, прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы. Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстроенным подготовительным этапом региональных программ и разрозненностью информации.