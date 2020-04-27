Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Минстрой РФ: на улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минстрой РФ: на улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей
иллюстрация: freeaboutfinance.com

Минстрой РФ: на улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 27.04.2020

Около 15 тысяч молодых семей получат в этом году социальные выплаты для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба Минстроя. В 2020 году в программе участвуют 83 региона. На эти цели выделено более 5 млрд рублей.

Цифра недостаточная, но все зависит от возможностей бюджета, — цитирует главу Минстроя Владимира Якушева «Российская газета».

Претендовать на получение господдержки могут молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие доход, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Первоочередное право на получение соцвыплаты имеют семьи, вставшие в очередь на жилье до 1 марта 2005 года, а также многодетные родители.

Участникам программы без детей предоставляется выплата в 30% от расчетной стоимости жилья. Те, у кого есть хотя бы один ребенок, могут получить выплату в 35%.

Кстати, в связи с пандемией правительство продлило период действия свидетельств, полученных участниками программы 2020 года, с семи до девяти месяцев, а срок для открытия счета в банке увеличен с одного месяца до трех. Новые положения распространяются на свидетельства, выданные с 1 февраля 2020 года.

Источник: «Российская газета»

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою

Минстрой РФ: на улучшение жилищных условий молодых семей выделено 5 млрд рублей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.