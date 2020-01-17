Минстрой РФ: россияне, сдающие квартиры, должны отдавать в бюджет 200 млрд рублей ежегодно

Минстрой России в 2020 году планирует заняться выводом из тени рынка аренды жилья, рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, сейчас в стране сдается 5,2 миллиона квартир, и после легализации рынка бюджет будет собирать 200 млрд рублей налогов ежегодно. Для этой цели будет создана специальная платформа, интегрированная с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.

Мы пока еще разрабатываем платформу, не до конца приняли решение, как это будет выглядеть. Но уже могу сказать, что там будут аккумулироваться услуги по заключению договора аренды, регистрации арендаторов по месту проживания, страхование жилья, услуги налогового агента, — рассказал Никита Стасишин.

При этом, считает заместитель министра, не стоит заострять внимание на налогах:

У нас в приоритете безопасность сдачи и снятия квартир и комплекс сопутствующих услуг. Нужно навести порядок на уже сформированном рынке арендного жилья. Нам нужно обеспечить арендатору четкие и прозрачные правила съема квартир, а арендодателю — безопасность его жилья. Рынок серой аренды нам необходимо обелить, чтобы мы четко понимали, кто и где живет. Это нужно не только нам, но и МВД, миграционной службе.

Никита Стасишин также заявил, что лишние сложности для собственников квартир, сдающих их по официальным договорам, создавать не предполагается, однако взамен для себя они получат много привилегий и уверенность в безопасности:

Есть случаи, когда квартиры сдаются без официальных договоров, и там живут, мягко говоря, не совсем безопасные для окружающих людей арендаторы.

По данным Счетной палаты, в целом в 2020 году государство планирует собрать с населения и бизнеса в бюджеты всех уровней 39,685 триллиона рублей. В доходы бюджетной системы будет обращен каждый трети рубль российского ВВП (35,2%).

Из итоговой суммы 20,379 трлн рублей поступит в федеральный бюджет, доходы которого планируется увеличить на 205 млрд рублей, или 1%. 14,122 триллиона должны, согласно плану, собрать бюджеты регионов, которые финансируется главным образом за счетов налогов на физлиц и малый бизнес. По сравнению с 2019 годом их сборы должны вырасти на 746 млрд рублей, или 5,5%.

Еще 12,055 триллиона рублей, по плану Минфина, соберут бюджеты государственных внебюджетных фондов (в частности ПФР и фонд соцстрахования). Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС должны составить 2,225 трлн рублей.

Чтобы покончить с практикой массового ухода от налогов граждан, которые, по оценке правительства, получают теневые доходы размере 15-20% ВВП, в России с 2022 года планируется создать единый реестр населения, который соберет все доступные государству сведения о налогоплательщиках.

Создание реестра планируется завершить к 2025 году.

Источник: Finanz.ru

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